Le ’Linee’ della Beccari alla sala espositiva

Apre domani nella sala espositiva comunale di via Matteotti 79 la mostra “Linee”, personale di pittura dell’artista Elisa Beccari, che ha già esposto le sue opere a Castel San Pietro in alcune mostre collettive. Nata a Medicina il 25 gennaio 1984, Elisa Beccari vive a Dozza. Ha frequentato l’Istituto Statale d’Arte e dipinge per passione. "Dopo varie esperienze collettive, la mostra personale “Linee” rappresenta l’essenza del mio mondo – afferma l’artista –. La linea è uno degli elementi più semplici e universali che esistono, ma al contempo ha in sé un’infinità di significati e interpretazioni. E’ la traccia lasciata da un movimento, il confine tra due mondi, una direzione che ci guida e un percorso che ci racconta storie. Nella sua essenza la linea è uno spessore, ma la sua forza sta proprio nel suo potere". La mostra, patrocinata dal Comune, si può visitare fino a sabato 18 gennaio tutti i giorni, da lunedì a domenica, con ingresso libero negli orari 9-13 e 16,30-19. Informazioni e aggiornamenti sulle iniziative organizzate o patrocinate dal Comune di Castel San Pietro Terme sui canali web istituzionali: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it – https://www.facebook.com/cspietro/ - https://www.youtube.com/comunecspt - https://www.instagram.com/comune_castel_san_pietro_terme/