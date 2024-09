Le prove della Carrera. La Mora e La Venere sfrecciano davanti a tutti

Mora e La Venere sugli scudi. Le prove ufficiali hanno emesso un verdetto chiaro per l’attesissima 70esima edizione della Carrera in programma tra cinque giorni. I team da battere saranno la Mora tra gli uomini e La Venere tra i team della Carrera Rosa. L’imprendibile Mora, al ritorno dopo un anno sabbatico di stop, ha strapazzato la concorrenza sia nelle prove mattutine di Coppa Terme che nel pomeriggio nel tracciato del centro storico.

Il 2’11’’183 messo a segno in viale delle Terme appare uno scoglio invalicabile per le avversarie, con il Coyote che ha chiuso seconda a tre secondi secchi di distanza e poi, via via, Cavedano, Ov, Ovetto e Porz a distanze siderali. Settimo è giunto il team Black Jack, il serbatoio ‘young’ della Mora, che ottimamente si era comportato lo scorso anno al suo esordio assoluto. Tempi ravvinatissimi al Black Jack quelli di Nibbio e Volpe che partiranno domenica mattina rispettivamente dall’ottava e nona posizione in griglia. Dal decimo posto in poi ecco invece Delfino, Bianconibbio, Wile, Squalo, Porzlen e Gattaz. Nel pomeriggio, almeno in vetta, il copione non è cambiato. L’Autopodistica vedrà in pole position la Mora che ha staccato in prova di oltre due secondi l’Ov, mentre il Cavedano partirà terzo con Nibbio e Porz vicinissime come tempi. Sesti saranno al via i giovani del Black Jack, settimi quelli dell’Ovetto, poi Coyote, Delfino e Volpe. Nelle retrovie, tempi alla mano, potrà essere sfida agguerrita tra Bianconibbio, Wile, Porzlen, Squalo e Gattaz. Una supremazia in prova, quella della Mora, che fa il paio al femminile con lo splendido exploit delle ragazze de La Venere. Il team da battere si è assicurato il record della pista (stando sotto il 2’46), e dovranno ‘pedalare’ forte le Cavedane per azzerare in gara il gap che in prova è stato di oltre due secondi. La gara negli ultimi anni più bella e soprattutto avvincente della Carrera, quella al femminile, vivrà anche dei sogni da outsider delle ragazze di Over, Team Spritz e Le Volpi che cercheranno lo sgambetto alle due squadre sulla carta favoritissime.

Oggi, intanto, la lunga vigilia della settantesima edizione vivrà una delle serate più amate, dal pubblico ma anche dai team. Sotto il Cassero è infatti in programma la Festa del Borgo, con i team goliardicamente protagonisti con i loro corner dedicati.

Claudio Bolognesi