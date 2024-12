Lettere agli anziani della Cra

Al via la quinta edizione di ‘Caro amico, mi scrivi?’, l’iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Seacoop per allietare le feste di Natale degli ospiti della Casa residenza anziani Venturini. Chi vorrà partecipare potrà, fino al 6 gennaio 2025, scrivere una lettera di auguri, preparare un biglietto o un disegno, e imbucare personalmente la busta nella speciale cassetta delle lettere rossa, posta all’ingresso della Casa residenza anziani di via Venturini 14. Durante il periodo natalizio gli animatori leggeranno le lettere agli ospiti della Cra, che potranno sentire così più forte la vicinanza della comunità. "Questa iniziativa consolidata negli anni è un modo per portare l’abbraccio della città ai nostri anziani - spiega Simona Landi, responsabile promozione, comunicazione e marketing di Seacoop -. Le festività natalizie sono un momento di calore e riflessione e aprire le lettere che arrivano è un po’ un modo per sentirsi a casa, per sentirsi più vicini. Nelle passate edizioni sono arrivate lettere, biglietti e anche tanti disegni fatti da bambini, e tutto questo ha regalato sorpresa e sorrisi ai nostri ospiti. Rinnoviamo l’invito a chiunque voglia donare qualche minuto ai nostri anziani".