Liberazione, celebrato l’anniversario. Nel weekend altre commemorazioni

Castel San Pietro ha celebrato l’anniversario della sua Liberazione del 17 aprile 1945. Ora sabato ci sarà la commemorazione “Sulle tracce della libertà”, una passeggiata sul percorso della Brigata Maiella, con l’apertura straordinaria della mostra “Castel San Pietro in tempo di guerra”. Così ieri sono iniziate le 79esime celebrazioni. La cerimonia si è svolta in piazza XX Settembre con la deposizione di fiori alla targa a ricordo delle vittime civili castellane dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, seguita dal discorso tenuto dall’assessore Giuliano Giordani che ha ripercorso i principali avvenimenti che portarono alla Liberazione della città e dall’intervento di Davide Cerè, presidente dell’Anpi locale. Erano presenti anche il presidente del Consiglio comunale Tomas Cenni, altri rappresentanti politici, rappresentanti delle forze dell’ordine, delle scuole e di diverse associazioni. È seguita la consegna all’amministrazione della formella dedicata ai Martiri Partigiani realizzata dall’artista Gianni Buonfiglioli e la sua collocazione all’interno della nostra permanente “Castel San Pietro in tempo di Guerra-Fascismo, Resistenza, Liberazione” allestita negli antichi sotterranei del Municipio. A conclusione, al cine-teatro Jolly, c’è stata la proiezione del film “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti. Ora la cerimonia proseguirà sabato alle 9.15 al Giardinetto della Montagnola con onori e deposizione di fiori all’opera dedicata alle Donne della Resistenza e andrà avanti alle 9.30 nel parco LungoSillaro con ritrovo alla Passerella dei Liberatori della Città e a seguire “Passeggiata delle Sirene“. Inoltre, domenica si terrà la commemorazione dei fatti d’arme avvenuti sul territorio di Castel San Pietro. Si parte alle 8.30 alla chiesa di Gaiana con la messa in suffragio delle Vittime civili della guerra; al termine deposizione di una corona alla lapide, posta all’interno della chiesa, che ricorda i caduti nella frazione. Alle 10 preghiera al Santuario Madonna di Poggio e deposizione di una corona alla stele che ricorda le Vittime della guerra. A seguire al cimitero di Poggio deposizione di una corona a ricordo del sacrificio del partigiano Dino Avoni. Infine, alle 10.30 a Varignana, commemorazione degli Sminatori caduti, con deposizione di una corona al cippo posto in via Varignana.