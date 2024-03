Lotta alla droga, 21enne in manette. Hashish nascosto nella rimessa. Pusher nella rete della polizia

Polizia in prima linea per contrastare la diffusione di sostanze stupefacente tra i giovani.

L’ennesima conferma arriva dalla brillante operazione messa a segno dal locale commissariato, in collaborazione con i colleghi di Lugo. Un’operazione che ha portato all’arresto di un 21enne, originario di Imola ma residente a Massa Lombarda, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo ’strano giro’ attorno al giovane era stato notato dagli agenti del commissariato già nelle scorse settimane che hanno così deciso di procedere con indagini accurate.

Indagini che hanno confermato i sospetti degli agenti imolese che, facendo squadra con i colleghi di Lugo, hanno messo a segno un blitz nelle due abitazioni maggiormente frequentate dal giovane, nel territorio del Ravennate.

La prima perquisizione ha detto esito negativo, mentre gli accurati controlli messi a segno nell’appartamento dove il giovane abitava con i familiari hanno confermato quello che era diventato ben più di un sospetto.

Nella garage dell’abitazione, infatti, il personale del commissariato ha rinvenuto dodici involucri contenenti circa un chilo e cento di hashish mentre nella camera del giovane sarebbero stati trovati altri quattro involucri contenti 32.330 euro in banconote di piccolo e medio taglio.

Stupefacenti e denaro sono stati immediatamente sequestrati dalla polizia che ha proceduto con l’immediato arrestato del 21enne che come ’professione’ pare avesse scelto proprio quella dello spaccio.

Il giovane, infatti, non risulta iscritto ad alcun corso di studi e privo di alcun impiego.

L’ingente quantità di denaro sequestrato, quindi, potrebbe rappresentare gli ’incassi’ dell’attività di vendita al dettaglio degli stupefacenti.

L’attività di indagine della polizia proseguirà anche nei prossimi giorni per verificare se il giovane fosse un ’libero professionista’ dello spaccio o facesse parte di un’organizzazione.

L’area in cui sarebbe per lo più avvenuta l’attività di spaccio è invece quella del quartiere Marconi e la cessione delle dosi sarebbe per lo più avvenuta in strada o direttamente a ’domicilio’ nelle abitazione dei clienti.

La polizia, intanto, conferma il massimo impegno nella lotta alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

Anche nelle prossime settimane, infatti, il commissariato proseguirà con controlli accurati e pattugliamenti nelle aree più a rischio, in particolar modo nei luoghi frequentati da giovani come parchi e zone limitrofe agli istituti scolastici. Un impegno che si affianca a quello di tutte le forze dell’ordine che presidiano il territorio.