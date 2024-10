Marchetti (Lega) in Vallata. Evento FdI con Vacchi, Lisei e Cavedagna

Se il Pd territoriale ha iniziato ieri la propria campagna elettorale in vista delle Regionali del 17-18 novembre, il centrodestra imolese è da tempo in campo con varie iniziative.

Il candidato leghista Daniele Marchetti continua nel proprio tour all’insegna dei tradizionali banchetti per "ascoltare, informare e confrontarmi su temi importanti in vista delle elezioni regionali". Dopo aver toccato vari comuni nel resto della provincia, il volto imolese del Carroccio, in corsa per un terzo mandato nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, è tornato ieri nella Vallata del Santerno. E in particolare a Castel del Rio. "Un momento importante per parlare delle nostre proposte per migliorare la regione", il commento di Marchetti, che come noto è anche consigliere comunale imolese del Carroccio.

In casa Fratelli d’Italia, invece, domani sera il candidato Nicolas Vacchi, pure lui consigliere comunale, incontrerà elettori e simpatizzanti meloniani a un mese dall’appuntamento con le urne. All’iniziativa, in programma alle 18.30 all’hotel Il Maglio, saranno presenti anche l’europarlamentare Stefano Cavedagna e il senatore Marco Lisei.

"Vogliamo cambiare il volto alla Regione – avverte Vacchi, che corre in tandem con Marta Evangelisti dal momento che è possibile una doppia preferenza purché di genere diverso –. Lo faremo con Elena Ugolini rimettendo al centro i cittadini, l’organizzazione dei servizi sanitari, le infrastrutture, il territorio, la sua cura e la sua prevenzione".

Venendo proprio a Ugolini, da ricordare come nel circondario siano due le candidate con la lista civica dell’aspirante presidente dell’Emilia-Romagna: la castellana Cristina Baldazzi e la guelfese Laura Mingozzi. Tra i temi sui quali Ugolini sta incalzando in queste settimane il centrosinistra ce n’è uno particolarmente sentito anche nel circondario, vale a dire l’alluvione.

"La prima responsabilità che abbiamo e che non è stata esercitata negli ultimi 30 anni, è quella di dragare i fiumi e mantenerli – ha attaccato l’altro giorno la candidata del centrodestra alla presidenza della Regione durante un’iniziativa nella sede della Cna a Bologna –. Non possiamo, per rispettare i parchi, evitare di fare manutenzione dei fiumi. Dobbiamo avere una politica di rispetto dell’ambiente che lo rispetti veramente".