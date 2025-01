Marchetti: "Uomo delle istituzioni che amava profondamente la città"

L’ultimo regalo alla sua Castel San Pietro Gullini lo aveva fatto appena un mese fa, coronando un sogno che inseguiva da anni: far sedere a tavola a ridosso del Natale, ospiti del Gruppo Anusca, persone del territorio con un presente difficile. Un appuntamento che, aveva confessato subito dopo al Resto del Carlino, "vorrei tanto diventasse da quest’anno in poi una tradizione. La vedo come un’occasione di restituzione alla città del lavoro e del successo di Anusca, che è un’associazione di servizi rivolta non solo alla qualificazione e alla formazione degli ufficiali di stato civile ed anagrafe".

Un’iniziativa, quella voluta dal Presidente, che ricorda anche la sindaca Francesca Marchetti come "un gesto che ci rimarrà sempre nel cuore, e che riflette le sue qualità umane". Nel giorno della scomparsa di Gullini la prima cittadina si è detta "profondamente colpita", aggiungendo che "la città perde un uomo delle Istituzioni che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico e alla crescita della nostra comunità, un visionario che amava profondamente Castel San Pietro Terme che con la sua forza vitale è riuscito a realizzare obiettivi di grande valore".

Una visione, quella che Marchetti ha di Gullini, molto vicina anche a quella che poche ore prima aveva tratteggiato Graziano Prantoni, due lustri da sindaco della città termale e il nitido ricordo di "aver trovato in Paride Gullini un collaboratore straordinario, con cui c’era grande sintonia anche dal punto di vista umano. In quegli anni (a cavallo tra fine e inizio del Millennio, ndr) Anusca realizzò l’ala degli uffici dell’Associazione, e individuò l’area che sarebbe poi stata destinata ai servizi, quella dell’attuale Anusca Palace Hotel. La città perde un punto di riferimento forte, un uomo con grande intuito e lungimiranza, che ha rilanciato e valorizzato un punto di eccellenza della città come le Terme e la zona circostante". Anche l’ex vicesindaco di Imola e ora consigliere regionale, Fabrizio Castellari, ha ricordato Gullini "di cui ho potuto apprezzare in più occasioni la competenza e l’impegno istituzionale".

c.b.