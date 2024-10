Max Pezzali Forever. Caccia ai biglietti al via. Tre aree nel paddock e il tour nel backstage

Al via ieri la prevendita online dei biglietti per il concerto di Max Pezzali in programma sabato 12 luglio 2025 in Autodromo. In sostanza, il paddock dell’Enzo e Dino Ferrari verrà suddiviso in tre aree alle quali si accederà (solo posti in piedi) con le diverse tipologie di tagliando disponibili su Ticketone.it a prezzi più o meno alti a seconda della distanza dal palco: ‘Prato gold’ (110 euro comprese le commissioni); ‘Prato silver’ (90 euro); ‘Prato’ (73 euro). Da lunedì 7 ottobre alle 11 i tagliandi saranno disponibili anche nei punti vendita.

Aggiungendo alle cifre di cui sopra una integrazione di 150 euro (più commissioni), oltre a portarsi a casa album e gadget personalizzati, si può fare un giro nel backstage (il pacchetto è stato chiamato ‘Ultimo giro’); mentre con altri 250 euro (pacchetto ‘Entra nei box’) ci si assicura anche la possibilità di scattare una foto con l’artista.

Tornando alla suddivisione dell’area del concerto, molto probabilmente il palco verrà piazzato nel punto del paddock più vicino al centro medico, in modo da sfruttare il più possibile la zona in lunghezza, così come era stato nel 2022 per i concerti di Cesare Cremonini e dei Pearl Jam. Almeno per il momento, la Rivazza (con relativa tribuna non numerata) resta dunque chiusa.

Facile prevedere che il disco verde alla vendita di biglietti per questo settore arriverà solo nel momento in cui nel paddock si comincerà a stare un po’ troppo stretti. Accadde così l’ultima volta anche nel 2022 con il concerto di Cremonini (mentre per i Pearl Jam restò chiusa non senza qualche polemica), quando il nulla osta all’apertura della collina arrivò al superamento di quota 60mila presenze attese nella pancia dell’Enzo e Dino Ferrari.

"Location pazzesca e spettacolo tutto nuovo: sono già emozionato adesso. Ci vediamo a Imola", è il messaggio con il quale Pezzali ha salutato ieri con un video pubblicato sui social l’apertura della prevendita dei biglietti per il concerto del 12 luglio e dato appuntamento ai suoi fan in Autodromo.

Lo show si chiamerà ‘Max Forever – Grand prix’ e per lanciarlo l’ex 883 ha scelto un mini cartone animato con al centro il circuito cittadino. Lungo i tornanti del Santerno, oltre allo stesso Max, sfrecciano i mezzi da corsa che usano i protagonisti delle hit di Pezzali per fare la parodia del mitico ‘Wacky Races – La corsa più pazza del mondo’.

Reduce da un tour estivo negli stadi con oltre 400mila biglietti venduti, Pezzali è pronto a cantare per 17 volte nei palazzetti (già sold out) di Roma e Milano il prossimo inverno, prima del gran finale in riva al Santerno.

"Annunciare un evento come Imola rappresenta per me l’emozione totale, la celebrazione assoluta di questo periodo professionale e di vita che non smette di regalarmi incredibili soddisfazioni – ha commentato l’ex 833 –. È un punto d’arrivo importante, e insieme una grande responsabilità. È la chance di dimostrare al pubblico di poter offrire uno show di livello sempre più alto. Le persone escono da questi live con la voglia di tornare, perché si divertono e vivono un momento di condivisione collettiva, a cui va restituita un’esperienza che si arricchisca di elementi inaspettati e sbalorditivi".