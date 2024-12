"Mi hanno assistito in tempi rapidi"

"Una soluzione che permette di snellire i tempi morti del pronto soccorso". Commenta così Francesco Montanari il Cau, di cui ha usufruito in prima

persona in un momento di difficoltà.

"Purtroppo, sia io sia mia moglie ci siamo trovati costretti a doverne usufruire – racconta –, ma nonostante la preoccupazione per i motivi per cui eravamo lì, ci siamo trovati davvero bene. Quindi, posso certamente dire che il Cau sia un ottimo servizio, che permette di avere una cura e una tutela rapida rispetto all’ospedale, dove si rischiano di aspettare ore e ore. Sono stato soddisfatto di come

ha funzionato".