Mondiale Endurance . Conto alla rovescia per lo show del Wec: "È l’ora del riscatto"

Si alza il sipario sulla tappa imolese del Wec. L’appuntamento con il Mondiale endurance, di scena da venerdì 19 a domenica 21 aprile in Autodromo, è stato presentato ufficialmente ieri all’aeroporto di Bologna. Sarà il primo grande evento della stagione del circuito, reduce da un 2023 complicato.

"L’anno scorso è stato molto difficile per noi a causa delle alluvioni – sottolinea il sindaco Marco Panieri –. Abbiamo bisogno di riscattarci. E la risposta che daremo sarà forte. Ospitare la ‘6 Ore di Imola’, a 50 anni dalla prima gara mondiale endurance in città, è un’opportunità incredibile per tutta l’Emilia-Romagna, con oltre 50mila presenze previste nei tre giorni. Imola si sta preparando con eventi e iniziative collaterali che collegheranno Autodromo e centro storico. Sarà un evento integrato con la città, partecipato e inclusivo con un weekend dedicato alla promozione delle eccellenze e del made in Italy. E siamo intenzionati a lavorare sulla pluriannualità della manifestazione".

Al via 14 case costruttrici, divise nelle due categorie Hypercar e Lmgt3, con l’industria nazionale protagonista grazie alla Ferrari e alle new entry Lamborghini e Isotta Fraschini. Diversi i piloti italiani in gara: Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Mirko Bortolotti, Alessandro Pier Guidi e Edordo Mortara, con grande attesa per l’esordio mondiale in casa dell’ex campione della MotoGp, Valentino Rossi, alla sua prima stagione nel Wec dopo aver inaugurato proprio a Imola la nuova carriera al volante durante il Gt world challenge europe del 2022. Il tutto senza dimenticare piloti del calibro di Robert Kubica, Nick De Vries, Mick Schumacher (figlio dell’indimenticato Michael), Daniil Kvyat, Sebastien Buemi, Paul Di Resta e Kamui Kobayashi (tutti ex Formula 1).

"È motivo di grande soddisfazione ospitare per la prima volta il Wec – commenta Pietro Benvenuti, direttore generale dell’Autodromo –. Un campionato della massima eccellenza tecnico-sportiva, impreziosito dalla presenza di importanti brand italiani, come la Ferrari, alla sua seconda stagione dopo l’entusiasmante vittoria alla 24 Ore di Le Mans, ma anche alle new entry di Lamborghini e Isotta Fraschini, che sicuramente terranno alto il nome dell’industria tricolore". Nelle parole di Benvenuti, la storia di Imola è legata "in maniera indissolubile alla competizioni endurance. Se nel 2023 abbiamo festeggiato i 70 anni dell’Autodromo – prosegue il dg del circuito –, quest’anno celebriamo i 50 anni della prima gara endurance mondiale, la 1.000 km di Imola del 1974, con una ‘6 Ore’. E lo facciamo alla grande, con una gara che offrirà sicuramente un confronto sportivo stellare".

Uno spettacolo che non sarà solo in pista. Attiva per tutto il weekend una fan zone in via Malsicura, alle spalle del tribune centrali dell’Autodromo, per intrattenere gli spettatori. Ci saranno una ruota panoramica per gustarsi il circuito dall’alto (come quella montata che era stata montata nel 2023 per il Gp di F1 annullato causa alluvione), spettacoli sul palco e simulatori. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone.

"È un onore per il Wec visitare per la prima volta Imola, un circuito ricco di storia del motorsport e dove siamo stati accolti molto bene – conclude Frederic Lequien, amministratore delegato del Mondiale Endurance –. Abbiamo già corso a Imola con la European Le Mans Series nel 2022, ed è stato un grande successo. E anche questo evento sarà indimenticabile".