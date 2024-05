"Montanara, la situazione è insostenibile"

La strada provinciale 610 ‘Montanara’ che attraversa la vallata del Santerno è tornata sotto ai riflettori del dibattito politico. A lanciare l’appello sono i leghisti Daniele Marchetti, consigliere regionale, e Mattia Polazzi (nella foto) dai banchi del consiglio metropolitano dopo un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi: "Gli smottamenti sono ancora ben visibili e ci sono tratti con senso unico alternato, regolato da semafori, con vere e proprie voragini nel bel mezzo delle carreggiate. Una situazione preoccupante e inaccettabile". Ma c’è di più: "La criticità non riguarda solo i parametri di sicurezza stradale ma denota il chiaro disallineamento tra le opere viarie di competenza comunale e quelle in carico all’ex provincia – continuano i due esponenti del Carroccio –. Pare che ci siano ritardi significativi anche negli iter di affidamento dei lavori con conseguenti gravi disagi. E non siamo al cospetto di un caso isolato: altri tratti stradali di competenza dell’ente metropolitano presentano problemi simili". Poi l’affondo: "È inaccettabile che la situazione sia ancora così critica dopo quasi 12 mesi dagli eventi alluvionali – sottolineano –. Ci stiamo attivando per vie istituzionali per ottenere informazioni certe sulle tempistiche previste per i lavori di riparazione e messa in sicurezza". Con una chiosa finale: "L’incolumità dei cittadini e la qualità delle infrastrutture di collegamento meritano la priorità assoluta – concludono Marchetti e Polazzi –. Continueremo a lavorare per portare, con urgenza e trasparenza, queste questioni all’ordine del giorno. Le opere necessarie devono venire realizzate nel più breve tempo possibile".