"Non si può perdere un evento così"

Per Valter Bartolini, ex pilota di moto, il Wec ha confermato tutte le credenziali del tracciato imolese: "Le gare del mondiale di Endurance ci hanno fatto assaggiare un antipasto di quell’atmosfera straordinaria che, da queste parti, abbiamo imparato ad amare fin da bambini. Prima le gare i in moto organizzate da Checco Costa poi tante edizioni del Gp di San Marino di F1. No, Imola non può perdere un appuntamento del genere. E’ una questione di soldi, ormai tutto ruota intorno a quelli. Speriamo in bene ma le parole di Domenicali non mi lasciano troppo sereno. E’ un imolese e la sua carriera è partita proprio da qui, mi auguro si metta una mano sul cuore".