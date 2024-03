Novità a Pechino Express. Arrivano ’Le Ballerine’

Mappe in mano e stringhe ben allacciate, si torna a correre alla scoperta del Vietnam del Nord con la terza tappa del viaggio di ‘Pechino Express - La rotta del Dragone’. Una terza tappa ricca di sfide, prove immunità, autostop e ospitalità. Dopo la prima eliminazione che la scorsa settimana ha visto Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi, ‘I Romagnoli’, abbandonare la gara. I riflettori sono rimasti puntati sui ’Caressa’, vincitori della seconda tappa, sulla tanto temuta busta nera e sulle new entry, ’le Ballerine’. Le sette coppie rimaste hanno accolto con grande sorpresa, e qualche disappunto, le due nuove viaggiatrici: Megan Ria e Maddalena Svevi, ora concorrenti ufficiali col nome ‘Le Ballerine’. Entrambe di 19 anni, si sono incontrate a Genova cinque anni fa in un’accademia di ballo, canto e recitazione e da allora non si sono più lasciate. Le nuove concorrenti sono pronte a sconvolgere gli equilibri all’interno del gruppo.

Megan Ria, nata ad Imola da padre pugliese e madre cubana, ha iniziato a ballare latino-americano all’età di 7 anni a Massa, dove è cresciuta. Da bambina ha posato per brand di moda prestigiosi ed ha vinto diverse fasce come modella; ha poi lavorato nel corpo di ballo di show e programmi televisivi (‘Battiti Live’, ‘Il Cantante Mascherato’ e ‘Big Show’) e ha partecipato al videoclip di ’Tribale’ di Elodie. La svolta arriva quando nel 2022 entra a far parte del cast di Amici approdando al serale. A Sanremo 2024 è stata nel corpo di ballo di Marco Mengoni, oggi lavora come testimonial ed influencer per i principali brand beauty e fashion.

Maddalena Svevi, genovese doc, ha iniziato a ballare all’età di 3 anni. Nel 2016 ha partecipato a Pequenos Gigantes, dopodiché ha fatto parte del corpo di ballo de ‘Il Cantante Mascherato’ e di ‘Ballando con le Stelle’ nel 2021. L’anno successivo è stata ballerina solista del videoclip di ‘Perfetta Così’ di AKA7even, canzone in gara a Sanremo. Anche lei in gara nella scorsa edizione di Amici, nell’estate 2023 era nel corpo di ballo di ‘Battiti Live’. Oltre a continuare a danzare oggi collabora con i principali brand del beauty e del fashion come testimonial ed influencer.