Imola, palestra nel verde delle Acque. Nel parco ci sono due nuovi ponti

Imola, 13 aprile 2023 – Al via ieri mattina i lavori per la costruzione di una nuova area dedicata all’attività fisica all’aperto al parco delle Acque minerali.

Qui troveranno spazio attrezzature per il fitness simili a quelle installate all’Osservanza, al parco di via Kolbe e nei pressi del centro sociale Giovannini. Un progetto che, secondo le intenzioni del Comune, "contribuirà a proseguire il percorso di valorizzazione del parco, già iniziato a seguito della sistemazione dei sentieri pedonali nell’area del Monte Castellaccio e dell’area giochi per bambini". Il tutto a conferma ulteriore, sempre secondo il Municipio, di come le Acque minerali siano "un punto di incontro e un elemento di benessere per la vita quotidiana dei cittadini".

Nel frattempo, in questo periodo nel polmone verde della città si lavora anche alla sostituzione di due passerelle in legno, da tempo bisognose di un intervento di riqualificazione.

A seguito del parere della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio, che ha autorizzato la loro sostituzione con due strutture in acciaio verniciato al posto dell’acciaio Corten inizialmente ipotizzato, il costo dell’opera è risultato inferiore a quanto previsto in origine.

Così, nel progetto esecutivo approvato dalla Giunta, è stato possibile ridurre l’importo complessivo del quadro economico, che è passato da 90mila a 60mila euro. Si lavora chiaramente per concludere tempo in tempo per il Gran premio di Formula 1 del 19-21 maggio. I nuovi attraversamenti saranno fruibili anche da persone disabili.

Infine, mentre a breve ripartirà anche l’attività del locale all’interno del parco, affidato di recente allo stesso gruppo di giovani imprenditori che lo aveva rilevato una prima volta già nel 2021, sempre ieri l’unità operativa Verde di Area Blu ha avviato la pulizia periodica del laghetto delle Acque minerali.

Le operazioni, che dovrebbero durare per altri tre giorni, procederanno per diverse fasi. La prima: svuotamento acqua dal laghetto A per circa due terzi della sua capienza, spostamento pesci dal laghetto A al laghetto B. La seconda: completamento dello svuotamento e pulizia con auto spurgo, successivo riempimento. Confinamento di tutti gli anatidi, nella zona laghetto A. Fase 3: Svuotamento acqua dal laghetto C per circa due terzi della sua capienza, spostamento pesci da laghetto C a laghetto A. Completamento dello svuotamento e pulizia con auto spurgo, successivo riempimento. Fase 4: svuotamento acqua dal laghetto B per circa due terzi della sua capienza, spostamento pesci da laghetto B a laghetto C. Completamento dello svuotamento e pulizia con auto spurgo, successivo riempimento.