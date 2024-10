Partita l’asfaltatura in via Lasie

Al via ieri i lavori di asfaltatura in via Lasie, nella zona industriale. Fino giovedì 31 ottobre saranno attive alcune modifiche alla viabilità. Sarà vietato il transito veicolare e pedonale in alcuni tratti della strada (8.30-17) fino a venerdì 18 ottobre; poi ancora da lunedì 21 a venerdì 25; e infine da lunedì 28 a giovedì. Le restrizioni interesseranno il tratto tra la rotatoria di via I Maggio e via Gambellara fino all’intersezione con via Lughese. In base all’avanzamento dei lavori, potranno essere istituiti sensi unici alternati. Esclusi dal divieto i veicoli delle forze dell’ordine, del soccorso, del trasporto scolastico, i residenti e coloro diretti alle attività commerciali situate nella zona interessata. L’intervento ha un costo di circa 240mila euro