Piccolo Gruppo. Educativo: iscrizioni aperte

Resteranno aperte fino al 15 maggio le iscrizioni per l’ammissione alla frequenza del Piccolo Gruppo Educativo di San Martino in Pedriolo dei bambini residenti nel comune di Casalfiumanese nati negli anni 2019 - 2020 -2021 - 2022– 2023 e fino al 9 maggio 2024. Vincolante l’attestazione relativa alla regolarità degli obblighi vaccinali. Potranno presentare la domanda anche i genitori dei bimbi non residenti sul territorio casalese ma le loro istanze verranno prese in considerazione una volta esaurite le richieste dei locali e secondo la disponibilità dei posti rimasti. Il servizio è aperto tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 da settembre a giugno. Le richieste di ammissione andranno compilate sull’apposito modulo, scaricabile dal sito web del municipio o in distribuzione presso l’ufficio scuola dell’ente di Piazza Cavalli.