Più accogliente e ad alta efficienza. Il nuovo bocciodromo apre le porte

Da bocciodromo a sala polivalente.

E’ stato inaugurato qualche giorno fa il nuovo corso dell’ex bocciofila di via Matteotti nel centro di Casalfiumanese. Uno spazio di più di 300 metri quadrati, pronto ad ospitare fino a 200 persone, che ha preso forma dopo una serie di lavori di riqualificazione.

Uno stabile pronto ad ospitare eventi, spettacoli, iniziative di intrattenimento e perfino pratiche sportive dolci in modalità palestra.

Un intervento dal costo complessivo di circa 195mila euro, più spese tecniche, oneri ed iva, realizzato in due fasi di lavoro.

Da una parte le opere di efficientamento energetico dell’edificio, progettate dallo Studio Cube e affidate alla Nuova Gma, per una spesa di circa 48mila euro coperta in gran parte con fondi Pnrr.

Dall’altra, il restyling strutturale e architettonico dello stabile con adeguamenti antincendio e in termini di sicurezza a carico dell’impresa Viola Costruzioni per altri 147mila euro più oneri.

Di questi, 85mila usciti dalle casse del municipio e 65mila dalla donazione dell’ormai ex direttivo dell’Asd Bocciofila Valsanterno per anni al timone della struttura.

Adeguati alle normative gli impianti elettrici e di sicurezza, una nuova uscita di sicurezza e definite le diverse configurazioni di utilizzo della sala. Non solo.

Acquistate nuove sedie che rispettano i requisiti di reazione al fuoco e realizzato un piano di calpestio uniforme nella sala dei campi da gioco con modifica dei locali accessori situati all’estremità del salone maggiore.

Nello specifico, il locale centrale termica è stato convertito in un ripostiglio a servizio del bar mentre i vecchi servizi igienici sono stati eliminati per permettere la realizzazione di un bagno accessibile dal solo gestore del bar e di due nuovi spogliatoi, ciascuno dotato di 2 docce e altrettanti servizi igienici. Moderna pompa di calore con diffusione tramite unità a parete dotate di inverter per funzione di riscaldamento e raffrescamento con possibilità di modulazione di potenza in base al carico termico della sala.

A servizio dei bagni è stato installato, inoltre, un boiler in pompa di calore per garantire la produzione di acqua calda sanitaria.

"Quando riscopriamo un posto dimenticato, lo riportiamo allo stato di luogo – ha detto la sindaca di Casalfiumanese, Beatrice Poli –. Così la nostra bocciofila tornerà ad essere il luogo con la ‘L’ maiuscola della comunità. Dicembre sarà il mese del rodaggio con qualche iniziativa già fissata poi, insieme alla Proloco, da gennaio ne scopriremo ogni possibile fine".

Già, perché sarà proprio la Proloco di Casalfiumanese ad occuparsi della gestione dell’ex bocciodromo in virtù dell’esito della manifestazione di interesse ad evidenza pubblica rivolta alle associazioni locali promossa dal municipio.

La procedura ha registrato solo una domanda, poi ammessa, sfociata nella determina di affidamento.

Elvira Dorina Puscas sarà, invece, alla guida del bar.