Poesia e lettura, partono gli incontri

A Casalfiumanese, nell’ambito della programmazione annuale di promozione della lettura ‘La voce delle parole - Poesie, rime e filastrocche per crescere’, è pronto ad entrare nel vivo il progetto cooperativo ‘Acccade in biblioteca’ incentrato sulla promozione culturale e sulla tutela e cura dei minori. Al via, quindi, un primo incontro formativo aperto a genitori, nonni, insegnanti ed educatori dal titolo ‘L’incanto poetico – Come nutrirsi di poesia insieme ai bambini e alle bambine’ in compagnia dell’autrice e mediatrice narrativa Elisa Mazzoli. Appuntamento il 16 gennaio, dalle ore 17 alle 19, presso la biblioteca comunale di Casalfiumanese. L’evento è gratuito ma con obbligo di prenotazione a causa dei posti limitati (0542.668035 – biblioteca@comune.casalfiumanese.bo.it). Tra il 16 e il 24 gennaio sono previsti, inoltre, altri incontri con Elisa Mazzoli sul tema della poesia con tutte le classi delle scuole del territorio.