Post alluvione, verde e sicurezza

Prosegue il viaggio del Carlino nei quartieri e nelle frazioni imolesi con l’ascolto dei cittadini e le loro opinioni. La tappa di questa domenica è al quartiere Campanella, che nella sua parte più vicina al fiume Santerno è stato colpito duramente dall’alluvione nel 2023. E che da allora, così come richiesto dai residenti, aspetta di essere messo in sicurezza. Altro tema caldo è quello della viabilità: dopo alcuni incidenti gravi, a marzo 2024 il Comune ha deciso di installare due nuovi autovelox in via Graziadei; ma non sono ancora stati attivati. Nella parte più interna del quartiere si registra invece, ormai da tempo, qualche problema di parcheggio dovuto ai pochi stalli a disposizione.

Serve poi una maggiore cura del verde (un anno fa dopo una lunga attesa è stata riqualificata l’area giochi per bambini), nonché uno occhio di riguardo alla sicurezza: la principale struttura sportiva della zona, il PalaGenius di via Benedetto Croce, è finita troppo spesso nel mirino dei vandali nel recente passato. Fra i cittadini emergono però anche pareri positivi, sulla tranquillità del quartiere e sui miglioramenti che ha registrato nel tempo.

interviste a cura di Francesca Pradelli