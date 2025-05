Premio Modigliani ad Avanzi: "Un orgoglio essere tra i vincitori"

Grande soddisfazione per l’artista Corrado Avanzi di Castel San Pietro Terme, che nei giorni scorsi ha ricevuto il prestigioso “Premio Modigliani”. Questo riconoscimento – che è il venticinquesimo per l’artista castellano – gli è stato conferito in occasione dell’esposizione”Pro Biennale”, organizzata all’interno del Padiglione Spoleto e curata da Salvo Nugnes, nell’ambito della Biennale di Venezia, che si è svolta da 23 al 27 maggio. Avanzi ha partecipato all’evento con tre sue opere: “Il fantasma che osserva i tre mostri marini”, “La montagna di gesso” e “Piogge tropicali”, tutte realizzate con la sua particolare tecnica: smalto su faesite. "Il Premio Modigliani è uno dei più ambiti – sottolinea l’artista –. Sono orgoglioso di essere stato fra i suoi vincitori, per la seconda volta. La più apprezzata fra le mie opere esposte a Venezia è stata “Il fantasma che osserva i tre mostri marini”, mentre “Piogge Tropicali”, dove appaiono anche due cavallini, è la preferita di Vittorio Sgarbi, che l’aveva ammirata circa due anni fa in occasione di un’altra mostra".

Corrado Avanzi è nato a Castelmaggiore nel 1931 e risiede a Castel San Pietro Terme dove svolge la sua attività artistica. Ha cominciato a dipingere dopo una notte insonne, quando ebbe l’ispirazione sulla tematica che sarebbe stata alla base del suo impegno artistico: la nascita dell’Universo e della Terra con i suoi componenti che l’autore ha identificato in acqua, fuoco, terra, aria, gas e magma.