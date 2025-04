"Qui un luogo sano per incontrarsi"

"Il nostro bar ’Matemiami’? Nasce proprio per creare un punto di incontro e far trovare ai giovani un luogo sano dove stare e non far girare brutta roba". Queste le parole di Francesca Brescia, titolare del bar ’Matemiami’ situato all’interno del centro sociale di Sesto Imolese. "Per migliorare Sesto Imolese, il nostro fine è sempre stato quello di creare un punto di aggregazione dove fare feste di compleanno e diciottesimi, ma anche organizzare incontri come abbiamo fatto lo scorso anno sull’autodifesa contro la violenza di genere – spiega la Brescia –, insomma, vogliamo far sì che si crei per i giovani un luogo sano". Conclude.