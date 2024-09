Regionali, il Pd candida Castellari: "Lavorerò per il nostro territorio". In arrivo un rimpasto in giunta

"Competenze, unità e innovazione". Sono queste le parole con cui il Pd imolese annuncia la candidatura del vicesindaco Fabrizio Castellari per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre. Una scelta fatta per "dare voce e spazio al Nuovo Circondario Imolese in Regione e nell’intero contesto delle relazioni metropolitane – spiegano i dem –. Di fronte alle falsità e agli attacchi strumentali della destra, la direzione del Pd imolese ha eletto Castellari e punta su una nuova generazione di politici, giovani, competenti e portatori di un innovativo sguardo sul futuro che oggi guidano le amministrazioni locali dove rappresentano la nostra prima risposta ai bisogni dei cittadini".

Alla candidatura di Castellari seguirà, inevitabilmente, un rimpasto nella giunta guidata dal sindaco Marco Panieri.

"Quella di Fabrizio Castellari, politico pragmatico, preparato e intelligente – sottolinea il segretario della Federazione Fausto Tinti –, è una candidatura molto autorevole. La sua forte personalità dal punto di vista politico e culturale aiuterà sicuramente a compiere questo percorso a sostegno del candidato presidente Michele de Pascale e a restituire al territorio imolese il ruolo di primo piano che merita".

"Viviamo un territorio articolato su dieci Comuni che sono un’unica comunità – dice Fabrizio Castellari nelle sue prime parole da candidato – . Dobbiamo essere orgogliosi della nostra storia e delle nostre radici. E’ un territorio con un tessuto economico e sociale forte ed evoluto, dove impresa e lavoro sono due facce della stessa medaglia, un territorio che da sempre ha nella solidarietà e nell’attenzione ai più deboli un suo tratto distintivo. Vogliamo portare in Regione tutta la ricchezza e le peculiarità che ci contraddistinguono, valorizzando quel ruolo fondamentale di cerniera tra Bologna e la Romagna che da sempre è affidato a Imola e ai comuni del Circondario. Metto a disposizione il mio impegno e la mia esperienza – aggiunge Castellari –, fiducioso di poter rappresentare con umiltà, dedizione e determinazione le istanze di questo nostro territorio meraviglioso. Per amministrare una comunità bisogna volerle bene. Questo è stato da sempre il mio approccio nel servizio alle istituzioni. I cittadini mi conoscono, conoscono il mio percorso personale e politico, i miei valori di riferimento e le scelte fondamentali della mia vita".

"L’indicazione di Fabrizio Castellari come candidato al Consiglio regionale – afferma il sindaco Marco Panieri – è una notizia estremamente positiva per la nostra terra. Fabrizio, che conosco da anni per il percorso politico che abbiamo condiviso, è la persona giusta e ha tutte le caratteristiche per rappresentare gli interessi, le esigenze e tutte le voci del Circondario Imolese. È stato ed è un vicesindaco e compagno di viaggio di straordinaria qualità, che ho avuto la fortuna di avere al mio fianco in questi anni complessi, gestendo deleghe non semplici".