Rigenerazione urbana, tre opere di street art animano il circondario

Hanno preso forma nei giorni scorsi tra Borgo Tossignano e Castel del Rio le prime tre opere del progetto di arte e rigenerazione urbana ‘Santern Art’. Un modo davvero originale per ripercorrere con dei murales realizzati sulle facciate degli edifici alcune delle eccellenze e dei passaggi significativi della storia dei due paesi della collina. Così i civici 27 e 29 di via Garibaldi a Borgo Tossignano si sono trasformati nella cornice ideale per ospitare l’opera dedicata alla genesi della storica Sagra dei Maccheroni. Lo spunto? Una bella foto di gruppo in bianco e nero dei primi maccheronai del capoluogo rivisitata dall’estro dell’artista Edoardo Ettorre. Alla Casa del Fiume di via Rineggio, proprio nell’immobile in cui trova spazio il centro visita e info point del Parco della Vena del Gesso Romagnola, ha lavorato Oniro per rappresentare il Santerno. Il murales miscela il fascino naturalistico del corso d’acqua che bagna l’intera valle, raffigurato con le sembianze di un serpente, e la sua forza devastatrice emersa nel maggio scorso con gli eventi alluvionali sul territorio. Infine, in via di Massa di Sant’Ambrogio a Castel del Rio, l’opera di Fabio Petani dal titolo ‘Aesculus Hippocastanum’ che rimanda alla positiva alchimia tra la storia e il patrimonio ambientale della zona con tanto di celebrazione del noto Ponte degli Alidosi.