Schemi e grinta, la Virtus inizia a carburare. Sensazioni positive nel test contro Ravenna

Lo staff tecnico della Virtus Imola voleva una pre season impegnativa, e così è stato. Affrontare Blacks Faenza, Forlì e Ravenna non era semplice, ma il basket d’agosto trova il tempo che trova, e i risultati non contano. Ieri i gialloneri l’hanno vinta di quattro punti (76-80 Quarti: 18-15, 32-33, 58-56), ma quello che vale è la crescita del gruppo e come i giocatori si approcciano alle partite.

Nella città romagnola Magagnoli e compagni hanno giocato un buon match, una prestazione in crescendo quarto dopo quarto, sotto nel primo e nel terzo, davanti nel secondo e nell’ultimo dove i gialloneri hanno avuto la meglio e si sono presi la prima soddisfazione stagionale.

Ancora una volta coach Galetti ha dovuto fare i conti con rotazioni più risicate, ma si è vista la voglia di giocare e di tenere testa agli avversari. Ne è uscita una combattuta e interessante gara per i tanti tifosi virtussini che hanno deciso di seguire la propria squadra anche nella città bizantina. La strada intrapresa comincia ad essere quella giusta, mancano 28 giorni all’esordio in campionato, un lasso di tempo che verrà usato per diventare sempre più quel team costruito in estate da Carlo Marchi in maniera interessante e con tante idee messe sul tavolo.

Nel calendario della pre season, trova posto anche l’amichevole di mercoledì con la Virtus Medicina che si giocherà in trasferta. Un altro appuntamento per portare avanti il progetto di squadra immaginato da coach Galetti e il suo staff. Appuntamento successivo con Bologna Basket (7 settembre), poi di nuovo Ravenna ma stavolta al PalaRuggi (11 settembre); successivamente Ferrara (14 settembre). Chiuderanno il ciclo i due test con Fabriano e Pergine Valsugana, rispettivamente il 18 e 21 settembre. Due partite in casa che saranno però a porte chiuse. Qui la Virtus farà le prove generali per la prima di campionato con la Rucker San Vendemiano. Il club giallonero fino al 2026 vestirà il marchio Erreà, una collaborazione nata grazie all’ex allenatore virtussino Davide Tassinari che ora lavora per l’azienda marchigiana. Nell’accordo non ci sono solo le maglie da gioco, ma anche tutti i prodotti di rappresentanza e tempo libero per giocatori e staff tecnico. Un nuovo look per una squadra che ha alzato l’asticella rispetto agli anni passati. Ora c’è tanta curiosità per vedere come saranno le nuove maglie e se piaceranno ai supporters del club.