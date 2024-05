Scuole Pizzigotti. I genitori protestano:: "Pavimento sollevato"

di Claudio Bolognesi

Una polemica infinita destinata a incendiarsi nuovamente. Le scuole Pizzigotti tornano loro malgrado alla ribalta dopo la denuncia sulla pagina "Castello report" di una donna che ha annunciato come "nella classe di mio nipote oggi (ieri, ndr) si è sollevato il pavimento", con tanto di pioggia di commenti sotto il post tra cui quello della madre di uno studente delle medie che, vista la situazione, ha annunciato l’intenzione il giorno seguente di "lasciare mio figlio a casa da scuola, e attendo l’evolversi della situazione". La scuola media castellana è al centro di polemiche accesissime da anni, polemiche che però soprattutto nell’ultimo anno e mezzo si sono scatenate con ancor maggior intensità e frequenza, tra botta e risposta fra minoranza e Giunta, con il tema portato a più riprese nell’aula del Consiglio comunale, ma anche in quello regionale. "In 10 anni di mandato questa amministrazione che afferma di essere attenta alla sicurezza dei cittadini non è riuscita a pianificare l’adeguamento sismico delle scuole Albertazzi-Pizzigotti", è stato in ordine di tempo tra gli ultimi attacchi formulati da Alessandro Collina di Fratelli d’Italia, sbandierando "le foto che ci hanno inviato i genitori dei loro figli che documentano in modo inequivocabile in che stato versa l’istituto e quanto scarsa sia e sia stata la manutenzione di varie aree della struttura". Prima ancora il sindaco Fausto Tinti si era difeso anche dagli attacchi del consigliere Giovanni Bottiglieri (sempre di FdI) e della consigliera e capogruppo di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti che in Regione aveva presentato un’interpellanza sottolineando l’obbligo di "dire alla cittadinanza tutta che l’agibilità resterà un miraggio senza l’esecuzione di lavori risolutivi di consolidamento, miglioramento sismico e di riqualificazione edilizia". Da parte sua il primo cittadino ha sempre ribadito, in aula consigliare e fuori, che "la scuola è sicura", così come sicuro è però anche l’effettivo bisogno di un importante intervento per il quale Tinti aveva annunciato l’intenzione di stanziare "gran parte dell’avanzo di bilancio (6 milioni e mezzo riguardo all’esercizio 2022, ndr) per progettare la nuova piscina e riqualificare la scuola Albertazzi-Pizzigotti e la sua palestra (inagibile e inutilizzabile da anni, ndr)". Una riqualificazione, quella delle Pizzigotti e della sua palestra, che finirà ora in capo al nuovo sindaco.