Sfera mette tremila euro in ’Contemporaneo’

C’è anche il contributo di tremila euro da parte di Sfera, realtà pubblica con sede ad Imola che gestisce 21 farmacie comunali nelle province di Bologna e Ravenna, per l’allestimento della rassegna ‘Contemporaneo-Teatro del tempo presente’ realizzato dall’associazione culturale medicinese ‘Permar-Compagnia Mario Perrotta’. Un cartellone di sei spettacoli in programma al Teatro Sala del Suffragio di Medicina. Dai laboratori teatrali per gli adulti alle produzioni settoriali con tanto di progetti speciali per permettere agli spettatori di entrare in contatto con le fasi di creazione artistica. Dopo il successo di ‘La classe’ e ‘Il tango delle capinere’, i prossimi appuntamenti saranno ‘Lireta-a chi viene dal mare’ del 3 maggio, ‘La turnàta’ (10), ‘Così è Shakespeare… se vi pare’ (25) e ‘Comparse’ (primo giugno).