Sicurezza stradale: "Commissionato studio per ridurre la velocità in via Pambera"

Il Comune è pronto a intervenire per ridurre la velocità delle auto in via Pambera, rispondendo così alle sollecitazioni dei residenti. La Giunta aspetta infatti l’esito di uno studio di fattibilità che in queste settimane sta portando avanti Area Blu, per poi scegliere la soluzione migliore da adottare per cambiare le abitudini degli automobilisti con il piede pesante. Lo annuncia l’assessora Elisa Spada. La titolare della Mobilità sostenibile ha infatti risposto, l’altra sera in Consiglio comunale, a un’interrogazione sul tema presentata da Maria Teresa Merli (Fratelli d’Italia), che a sua volta aveva raccolto le preoccupazioni di chi abita in quel punto del quartiere Marconi.

"Siamo a conoscenza della questione relativa alla via Pambera – spiega Spada –. Abbiamo ricevuto direttamente dai cittadini e dalle cittadine richieste di attenzione in relazione appunto alla velocità e alla difficoltà negli incroci (in particolare quello con via Milana, ndr). Ho incontrato personalmente alcune residenti in due situazioni, una direttamente nel quartiere Marconi e un’altra nel palazzo comunale, e ho chiesto loro anche di approfondire il tema con gli altri residenti in maniera tale da avere una visione più ampia della problematica".

Nel frattempo, però, la Giunta assicura di essersi già mossa. "Ho portato il tema in conferenza traffico – riferisce ancora l’assessora –. E lì abbiamo stabilito che Area Blu dovesse attivarsi per realizzare uno studio di fattibilità proprio per mitigare la velocità di via Pambera, e quindi fare un intervento strutturale sulla strada proprio per ridurre questa velocità. Lo studio, che ci porterà a definire le azioni da mettere in campo per ridurre la velocità e migliorare la sicurezza stradale di quel comparto, è in corso in questo momento. E oltre agli interventi da fare, definirà anche i costi. Una volta terminato, la spesa verrà programmata e gli interventi saranno realizzati".

Dunque, non si conosce ancora il tipo di accorgimenti che Comune e Area Blu adotteranno per rendere più sicura la viabilità della zona. Il tema, del quale ci siamo occupati anche su queste pagine nelle scorse settimane, è molto sentito dai residenti. Merli, nella sua interrogazione, qualche spunto all’amministrazione su come intervenire lo suggerisce. In particolare, l’esponente di FdI invita la Giunta a "mitigare la velocità in via Pambera riducendola a 30 chilometri orari" e a "rendere più sicuro l’incrocio con via Milana inserendo uno specchio parabolico stradale sul lato dove è presente la farmacia per migliorare la visibilità" di quel tratto.

La consigliera comunale di opposizione esorta inoltre il sindaco Marco Panieri e la sua squadra a "mobilitasi per rendere meglio visibili le strisce che delimitano la pista ciclabile di via Pambera". Infine, da parte di Merli, pure un appello all’amministrazione comunale a "valutare anche l’eventuale introduzione di dissuasori di velocità da apporre nei pressi dell’incrocio Pambera-Milana".