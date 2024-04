‘SocialRunVirtual’ festeggia le 642 adesioni all’iniziativa

Soddisfazione dell’Associazione Buonumore Walking Polisportiva Gito G.B. per le numerosi adesioni e per l’apprezzamento espresso da tutti i partecipanti alla #SocialRunVirtual, la camminata che ha aperto la seconda giornata di Very Slow Outdoor Tours domenica 21 aprile. "Abbiamo raggiunto ben 642 adesioni e solo con il passaparola! – affermano gli organizzatori -. Siamo contenti anche perché la manifestazione ha dimostrato di avere una valenza internazionale. Oltre ai tanti presenti alla partenza in piazza XX settembre, hanno infatti aderito in modalità virtuale, richiedendo la maglia, anche persone da altre città italiane e da località estere. Ringraziamo tutti i partecipanti e tutti i sostenitori. È stata una giornata speciale". La camminata, di 5 km su percorso ad anello, era aperta a tutti, singoli o gruppi e persone con cani. Il ricavato delle iscrizioni andrà all’associazione del Giardino degli Angeli.