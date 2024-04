Stare bene, c’è il podcast

Dalla predisposizione dell’orto del nido di Toscanella alla serata al bowling con pizzata, passando per l’incontrarsi nei centri giovanili o culturali del territorio. E infine, anche diventare protagonisti di una trasmissione radiofonica, come succederà oggi su Radio Mrc-Media Radio Castellana. Sono le attività dei ‘Divertimento’, otto adolescenti e due educatori del percorso di educativa territoriale portato avanti dalla Neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’Ausl. Si tratta di due gruppi che si incontrano da un anno tre volte la settimana, due singolarmente e una a gruppi unificati, con il coordinamento di Ilaria e Nico, educatori Seacoop che svolgono attività riabilitative su progetto terapeutico in capo al referente clinico del servizio. In attesa della prima puntata di ‘Report-Cast – raccontiamoci!, nelle scorse settimane i ragazzi si sono presentati al pubblico radiofonico con la puntata zero, che è poi diventato il primo di una serie di podcast scaricabili online. "Siamo molto soddisfatti di come sta evolvendo questo progetto riabilitativo di educativa e di come la nostra comunità lo abbia sostenuto", spiega Elisabetta Zucchini, direttrice della Neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’Ausl.