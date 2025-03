Studenti stranieri. Corsi gratuiti di italiano

Si terranno nella sede di Imola del Nuovo Circondario Imolese, al civico 27 di via Boccaccio, i percorsi formativi gratuiti di italiano rivolti a studenti stranieri del progetto ‘Nessuno escluso’. Il Centro Provinciale Istruzione Adulti 1 Imola – Castel San Pietro Terme ha avviato un’iniziativa finalizzata al potenziamento delle competenze linguistiche e digitali per studenti con cittadinanza non italiana. Il percorso è finanziato nell’ambito del Pnrr volto alla riduzione dei divari negli apprendimenti scolastici. Una possibilità in più per incrementare la dotazione organica di insegnanti al fine di riuscire a soddisfare una maggiore domanda formativa. L’obiettivo è migliorare la conoscenza della lingua italiana come strumento fondamentale per favorire l’integrazione sociale e lavorativa. Poiché il Cpia non dispone di sale a sufficienza per svolgere le attività di formazione, i corsi gratuiti saranno organizzati nel plesso del Circondario e prevedono il rilascio di un attestato finale a chi raggiungerà il 70% delle ore di formazione. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito del Cpia 1 di Imola – Castel San Pietro Terme.