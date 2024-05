Taglio del nastro per la mostra di Fiolo

Continua la programmazione di eventi alla Rocca di Dozza. Sabato, alle 19.30, inaugurerà la mostra ‘La nuova forma della luce – Frammenti di rinascita’ del fotoreporter Gabriele Fiolo. L’esposizione, che proseguirà fino al 28 giugno, è un progetto artistico nato in risposta all’alluvione della scorsa primavera sul territorio. Una storia di resilienza e rinascita, attraverso la trasformazione di diapositive distrutte in opere d’arte uniche, per raccontare il forte impatto emotivo e sociale della calamità nelle nostre zone. Il vernissage sarà preceduto dal ‘Festival del duo pianistico’ alle 18 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Il giorno successivo, alle 17, spazio allo spettacolo Elegia della chitarrista Martina Malagesi. Una programmazione in musica che andrà dal Romanticismo dell’Elegia di Johann Kaspar Mertz al classicismo sognante della Rossiniana n.1 di Mauro Giuliani. Ingresso ad offerta libera, posti limitati (info e prenotazione a rocca@comune.dozza.bo.it - 0542.678240).