Tanto gusto nell’insalata con i crostini

Godiamoci la bella stagione con buoni propositi e voglia di cibi leggeri, colorati e fragranti. Scegliamo quindi più frutta e verdure come pasti, con il trionfo del crudo o delle cotture a vapore. Certo, è più rapido tagliare un paio di fette di salame che preparare un pinzimonio, ma, con a disposizione finocchi e carote, sedano e foglie, da abbinare a un formaggio cremoso come il caprino fresco, si potrà ottenere un piatto davvero gustoso e fresco da mangiare, perchè il verde prevede ricette sicuramente non punitive, come si poteva pensare un tempo, in aggiunta, in questo caso, ai benefici riconosciuti al latte di capra.

INSALATA CON CROSTINI AL FORMAGGIO CAPRINO,

NOCI ED ERBE DI CAMPO

Ingredienti per quattro persone: insalata mista grammi 200 (rucola, radicchio, lattuga, soncino e scarola), gherigli di noci spezzati, 1 cucchiaio di erbe aromatiche fresche tagliate al momento (cerfoglio, erba cipollina, dragoncello, timo, basilico), 1 finocchio, 1 costa di sedano, 4 fette di pane in cassetta, grammi 150 di formaggio caprino fresco, vinaigrette con olio extravergine, sale, pepe, aceto e senape.

Preparazione. Togliete la crosta alle fette di pane, tagliatele in quattro spicchi e fatele tostare leggermente. Spalmatele con il formaggio e ripassatele in forno. Tagliate finemente il finocchio e il sedano e mettete in una ciotola, unite l’insalata condita con la vinaigrette, poi distribuite il tutto su quattro piatti. Sistemate le noci e quattro spicchi di pane per porzione, spolverizzando con le erbe. Servite immediatamente alle persone presenti.

Gustatevi così un piatto semplice ma gustoso, leggero, colorato e fragrante allo stesso momento. Con tutti i benefici inclusi.

A cura di Ambra,

ristoratrice e sommelier