Teatro Stignani esaurito. Subito polverizzati in pochi minuti i biglietti per Barbero

Ha già fatto il tutto esaurito, con gli oltre 400 posti disponibili a ingresso gratuito prenotati in pochi minuti (e qualche mail di protesta per le troppe poltrone riservate a priori e dunque non selezionabili sul portale Vivaticket.it) la conferenza ‘Alimentazione e società nel Medioevo’ che il 20 ottobre al teatro comunale Ebe Stignani avrà come relatori Alessandro Barbero e Massimo Montanari nell’ambito dell’edizione 2024 del Baccanale. Barbero del resto è praticamente una star e le sue conferenze, anche sui temi più oscuri del medioevo, dal vivo o nel formato podcast, sono popolarissime.

Per questo motivo, il Comune ha deciso di rendere visibile l’evento che inizierà alle 11 anche in streaming, sulla pagina Facebook del Municipio. Sarà inoltre possibile assistere alla proiezione in diretta della conferenza nel Ridotto del teatro Stignani. In questa sala, ad accesso gratuito, saranno disponibili 99 posti, prenotabili inviando un messaggio email all’indirizzo attivita.culturali@comune.imola.bo.it. Perché la prenotazione sia ritenuta valida è necessario indicare nell’oggetto ‘Baccanale 2024 - prenotazione conferenza Alimentazione e società nel Medioevo’ e specificare nel testo del messaggio il proprio nome, cognome e numero di telefono. Sarà possibile prenotare un massimo di due posti per ogni email. Le prenotazioni saranno registrate in ordine di ricezione.

Nel frattempo, il Comune ricorda che l’accesso alla sala, e al Ridotto, dovrà avvenire dalle 10.15 ed entro le 10.45. I posti non occupati entro le 10.50 saranno riassegnati. Per informazioni: attivita.culturali@comune.imola.bo.it.

Il programma del Baccanale 2024 prevede tre settimane di incontri ed eventi che si intensificano, come di consueto, durante i weekend. Si parte sabato 19 ottobre al teatro Stignani con una lectio magistralis di Montanari sul tema ‘Condire, friggere, ungere. la millenaria epopea dell’olio tra gusto e bellezza’. Il giorno successivo, oltre al dialogo Montanari-Barbero allo Stignani, in piazza Caduti per la Libertà sarà inaugurata la collettiva di illustratori ‘That’s it’ in un connubio tra arte e gastronomia. Negli stessi giorni saranno lanciati anche dei menù a tema disponibili per le tre settimane della rassegna nei circa 33 ristoranti locali aderenti.

Il secondo week-end del Baccanale, dal 25 al 27 ottobre, vedrà un focus ancora più spiccato su olio, olio turismo, olivicoltura e tutto l’indotto che generano, di cui si discuterà nel corso della 30esima edizione dell’assemblea nazionale dell’Associazione Città dell’Olio. Domenica 27, inoltre, verrà lanciato proprio da Imola l’evento nazionale ‘Camminata tra gli ulivi’, che sarà poi replicato in tanti altri Comuni italiani. Molto attesa anche la cerimonia di assegnazione del Garganello d’oro, un premio che dal 2003 viene attribuito a personaggi o enti che si sono particolarmente distinti nella promozione della cultura del cibo. Sabato 2 novembre la città ospiterà un evento privato promosso da Ic Bellagio, importante società con la quale è stato sottoscritto un accordo per la promozione di Imola come destinazione turistica di primo piano.

L’ultimo week-end del Baccanale, dall’8 al 10 novembre, sarà infine dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali con l’allestimento del Banco d’assaggio dei vini e dei prodotti dell’Imolese, che quest’anno, per celebrare la sua 30esima edizione, si espanderà a livello regionale includendo anche produttori dell’Emilia-Romagna conosciuti all’estero. In questo contesto, Olimola presenterà una selezione di oli di alta qualità, continuando una tradizione ormai consolidata.