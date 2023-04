Torneo Club ’Le Fonti’ Celebrate le nozze tra Terme e golf Lo stabilimento diventa sponsor

Primo, importante ‘gemellaggio’ tra due realtà rilevanti del territorio, le Terme di Castel San Pietro e il Golf club Le Fonti’. Per la prima volta, infatti, lo stabilimento termale è stato main sponsor della gara nazionale di golf che si è svolta il 6 e il 7 aprile nella cornice del vicino ’Le Fonti’.

Un matrimonio, quello tra il Club e le Terme, che è stato salutato con soddisfazione da Stefano Iseppi, amministratore delegato di Terme di Castel San Pietro: "Una zona vocata al benessere, fisico a mentale, dove la vita scorre a ritmi che si conciliano con il nostro corpo. Un centro termale dove potersi rigenerare, guidati da medici esperti che utilizzano acque termali dalle elevate proprietà terapeutiche".

"Una realtà calata in un territorio da scoprire con ritmi slow – continua Iseppi – percorrendo i tanti itinerari per il trekking, il cicloturismo, la mountain bike, oppure perdendosi nel silenzio di uno dei campi da golf più belli d’Italia. Da questo contesto nasce l’abbinamento tra le Terme e il Golf club Le Fonti, per dare vita a un torneo che in poche settimane ha segnato il tutto esaurito, raggiungendo la quota di ben 140 partecipanti".

All’amministratore delegato Iseppi si è accodato Ivano Serrantoni, presidente del Golf club Le Fonti, partito proprio dai numeri della manifestazione golfistica dei giorni scorsi, che ha portato appunto in città 140 giocatori, con una ricaduta turistica che resta uno degli obiettivi principali che si prefigge di ottenere un Club come quello castellano, di proprietà comunale.

"Abbiamo esaurito il limite massimo dei partecipanti che si sono poi sfidati in una tre giorni di golf ai massimi livelli – sottolinea Serrantoni – Le presenze complessive, considerando oltre gli atleti anche gli accompagnatori, hanno sfondato il muro delle 200 persone arrivate a Castel San Pietro, e che nella nostra città hanno alloggiato, vivendo questa realtà e il suo territorio, oltre ai sessanta ettari del Le Fonti".

La competizione andata in scena, valida a livello federale, ha visto la partecipazione dei migliori giocatori dilettanti a livello nazionale. Alla gara individuale su 36 buche hanno partecipato due categorie, sia per quanto riguarda gli uomini che le donne.

Claudio Bolognesi