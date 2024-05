Trovato con la droga in auto, i carabinieri arrestano un 52enne

Aveva 17 grammi di marijuana e un bastone in legno nel bagagliaio. Questo è quello che hanno trovato i carabinieri della Tenenza di Medicina quando lunedì hanno effettuato un controllo in una macchina durante un servizio. I militari, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno inseguito e fermato un’auto, dopo che questa aveva effettuato una serie di manovre sospette, come un improvviso aumento di velocità. Alla guida c’era un 52enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per essere senza fissa dimora e disoccupato. Di fronte all’evidente stato di agitazione del conducente durante l’identificazione e alla vista dei mozziconi della droga consumata, i carabinieri hanno deciso di eseguire una perquisizione sia del 52enne che della vettura dove hanno rinvenuto, all’interno di una borsa, tre involucri contenenti circa 12 grammi di marijuana. Durante i controlli l’uomo ha cercato inoltre di liberarsi, gettandolo in un tombino, di un altro involucro con all’interno altri 4,75 grammi, che aveva nascosto negli slip, facendosi notare dalle forze dell’ordine che sono riusciti a recuperare la sostanza stupefacente. Nel portafoglio dell’uomo sono stati trovati 80 euro in contanti, probabilmente provenienti da una attività di spaccio, mentre nel bagagliaio è stato rinvenuto un bastone in legno di circa 60 centimetri. Il materiale e il denaro sono stati sequestrati dai carabinieri, mentre il soggetto, su disposizione della Procura di Bologna, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso di oggetti atti ad offendere. È stato successivamente rimesso in libertà con divieto di dimora nel comune di Bologna.

Francesca Pradelli