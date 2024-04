Un torneo di futsal a scopo benefico

L’associazione Sportiva-Mente organizza il primo trofeo di futsal ‘Un bicchiere di latte per Inuyonga in Tanzania’. La manifestazione è in programma domani alle 20 alla palestra Cavina. Saranno quattro squadre a contendersi la vittoria: Bologna, Dozzese, Sporting Valsanterno e Rossoblù Imolese 1990. Ingresso a offerta libera. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’associazione interparrocchiale missionaria Onlus Croce Coperta per l’adozione e il sostegno a distanza nelle missioni in Africa nelle quali le suore imolesi di Santa Teresa di Gesù Bambino prestano il loro sostegno.