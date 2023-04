"Una coltre bianca ha coperto i campi Metà dei miei fiori spazzati via"

Riavvolge il nastro della memoria Manuele Baffè, agricoltore di Sesto Imolese, per raccontare la sua domenica da incubo nei campi: "In pochi minuti l’interfila dei pereti è stata ricoperta da uno strato bianco di grandine – sottolinea -. I chicchi di ghiaccio hanno spazzato via una parte dei fiori ma le pere sono nella delicatissima fase dell’allegagione e vedremo solo tra qualche mese l’entità della perdita produttiva".

Ma non è tutto. "Più evidenti e quantificabili i danni al bietolone da seme che ha molte foglie bucate e alla cipolla estiva che è già in fase di accrescimento – prosegue -. Il fenomeno non ha avuto la stessa intensità in tutto l’areale. Nel mio podere il pluviometro ha segnato 18 millimetri di pioggia mentre, a soli due chilometri in direzione della San Vitale, ne sono caduti 30".

Un’amara analisi.

"Le precipitazioni che aspettavamo da molti mesi sono arrivate con una brutta compagnia – conclude Baffè -. Su questa situazione pesa il tema del risarcimento danni perché molti agricoltori devono ancora firmare le assicurazioni agricole. Io avrei appuntamento oggi ma valuterò se stipulare o meno una polizza su quello che resta".

m.g.