Una sera di piano e violino. Ecco De Palma e Grubert

Ecco il penultimo appuntamento della stagione musicale. Sul palco del teatro Ebe Stignani di Imola questa sera, alle 21, arrivano il pianista Sandro De Palma e il violinista russo, naturalizzato olandese, Ilya Grubert. Il tutto sotto la direzione artistica di Emilia Romagna Festival per l’ottava edizione Erf#StignaniMusica. Sarà una serata all’insegna della grande musica, con alti livelli di tecnica, con brani come la Sonata di Brahms e la Sonata di César Franck, un mix di suoni e di intrecci tra i due strumenti suonati da Grubert e De Palma. Poi, spazio anche alle esibizioni singole per una serata tutta da vivere.

Infatti, Grubert, nato a Riga, ha mostrato un eccezionale talento musicale fin da giovane, debuttando come violinista a soli quattordici anni. Dopo gli studi con rinomati insegnanti russi, ha ottenuto i suoi primi successi internazionali vincendo premi in prestigiosi concorsi internazionali come il Sibelius di Helsinki, e successivamente il Paganini di Genova e il Tchaikovsky di Mosca nel 1978. La sua carriera è costellata di esibizioni con importanti orchestre in tutto il mondo quali la Filarmonica di San Pietroburgo, l’Orchestra di Stato Russa, l’Orchestra della Staatskapelle di Dresda e la Filarmonica di Rotterdam e di Helsinki, e registrazioni con diverse etichette discografiche. Attualmente, è docente al Conservatorio di Amsterdam e continua a esibirsi in tutto il mondo, suonando un violino del 1740 di Pietro Guarnieri.

De Palma invece è considerato uno degli interpreti più interessanti del panorama europeo per la sua continua ricerca di un personale stile interpretativo e un incessante studio sulle sfumature timbriche e di colore del suono. Spesso in tournée tra Europa, Cina, Giappone e Usa, è inoltre didatta, organizzatore, produttore, direttore artistico e scrittore. Per i ragazzi delle scuole imolesi fino a 19 anni biglietti a 1 euro così come per i bambini fino a 10 anni. Per tutti gli altri biglietti dagli 11 euro ai 19 per i vari settori del teatro imolese.