"Uomo dalla parte dei bisognosi"

La morte di Papa Francesco lascia un grande vuoto e non mi stupisce vedere tante persone raccolte in preghiera in queste giornate di lutto – analizza Giampaolo Dallai –. La sua è stata una figura molto contemporanea capace di calarsi alla perfezione tra la gente. Il modo migliore per essere più vicini ai bisognosi e ai sofferenti di tutto il mondo.

E tra gli auspici per il futuro c’è anche quello di dare il via a un possibile filone di continuità con quanto fatto negli ultimi dodici anni di pontificato: "Il prossimo Papa dovrà parlare in maniera ancora più diretta ed efficace al cuore dei potenti della Terra – ha ipotizzato Dallai –. Serve un ambasciatore di pace".