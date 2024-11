"Vedo passi avanti nei più giovani"

Valentina Baricordi non è pessimista sugli sviluppi futuri per la parità di genere. "Vedo tanti passi avanti da parte delle nuove generazioni – dice –. Molte ragazzine più giovani, anche perché i fatti di cronaca colpiscono vittime sempre più piccole, hanno voglia di mettersi in discussione e lo fanno con una grande forza. Sono meno legate allo stereotipo. Anche per questo, bisognerebbe investire tanto sui giovani, per far partire loro una nuova idea di società, cultura e parità. E far arrivare queste idee anche alle persone più adulte. I comuni stanno facendo il possibile, le commissioni altrettanto, ma c’è ancora tanto da fare".

Testi a cura di Francesca Pradelli