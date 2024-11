Verde urbano, piano di restyling: "Sostituiremo gli alberi abbattuti"

A Fontanelice proseguono gli interventi sul verde urbano. Dopo una prima fase che ha riguardato la valutazione della stabilità su alcuni esemplaridel centro abitato a cura della ditta Ares, per un importo di circa 3mila euro, sono entrate nel vivo le operazioni sulle chiome dei fusti. Il modo migliore per salvaguardare il patrimonio arboreo che da anni caratterizza varie zone del paese della vallata del Santerno. Il programma dei lavori, affidati alla Tedioli Arboricoltura per un investimento del municipio di altri 49mila euro (da aggiungere ai circa 106mila spesi nello scorso mandato amministrativo, ndr), è stato al centro di un partecipato incontro pubblico qualche sera fa. Un appuntamento andato in scena nella sala del consiglio comunale in compagnia dell’esperto Stefano Tedioli che si occupa dell’esecuzione delle opere. Una parentesi di confronto per comprendere le corrette tecniche di potatura e le buone pratiche di gestione degli alberi secondo i moderni canoni dell’arboricoltura. Nello specifico, spazio alla potatura e risagomatura delle chiome di 70 tigli in Corso Europa e di 19 fusti in via VIII Dicembre. Non solo. Previsto l’abbattimento di 2 pini neri nel giardino della scuola dell’infanzia con messa a dimora di 2 lecci. Stessa cosa per l’eliminazione di diversi aceri negundi in via Andrea Costa con l’arrivo di 10 querce. Poi, la pulitura del secco di pini e cedri in piazza del Tricolore e l’abbattimento di 4 tigli in Corso Europa. Piattaforme aeree, con la pratica del tree climbing, per raggiungere anche i punti più alti delle piante: "L’obiettivo è quello di dare una certa continuità alla programmazione di cura e manutenzione del verde urbano che ci sta particolarmente a cuore – spiega il sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi –. Interventi affidati a ditte specializzate e certificate per alimentare un approccio consapevole, realistico e concreto sulle azioni necessarie da eseguire. Anche per abbattere quegli esemplari malati o in condizioni critiche che poi saranno sostituiti con specie più indicate alle condizioni climatiche delle nostre zone. Riteniamo prioritario il verde urbano per i suoi benefici riflessi sulla comunità. Gli alberi sono vita".