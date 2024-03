Via Malsicura, decollano i lavori

Entrano nel vivo gli annunciati lavori di asfaltatura del piazzale di via Malsicura, dietro le tribune centrali dell’Autodromo. In particolare, dopo che un paio di anni fa era stato risistemata l’area lato Rivazza, questa volta gli operai si stanno concentrando nella zona più vicina allo stadio Romeo Galli e al chiosco del Bar Renzo. Prevista la realizzazione della pavimentazione in asfalto, sulla superficie attualmente ghiaiata, per consentire un utilizzo più comodo ai visitatori del circuito e in particolare per le persone con difficoltà motorie sull’area utilizzata come ‘Fan zone’, in occasione di eventi con grande affluenza di pubblico. In particolare, l’intervento consiste nella riasfaltatura (la superficie interessata è di circa 3.770 mq) e nella demolizione di una piccola struttura un tempo adibita a bagno pubblico, inutilizzata da anni. I lavori, per una spesa complessiva di oltre 140mila euro, sono a carico di Formula Imola. E vegono portati avanti dagli operai di Cti, azienda che ha asfaltato anche l’intero paddock 2 del circuito. Le operazioni, cominciate la scorsa settimana, sono entrate nel vivo ieri grazie al miglioramento delle condizioni meteo. I lavori saranno completati in tempo per gli eventi clou della stagione che sabato 6 e domenica 7 aprile ospiterà per la prima volta il Lamborghini Arena.