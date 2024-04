Via Selice, si cambia: ora è possibile svoltare solo a sinistra

Cambia la viabilità in via Selice, all’altezza dell’incrocio con via Turati. L’obiettivo è quello di eliminare le code e i rallentamenti che troppe volte, nel recente passato, hanno caratterizzato quel tratto all’inizio della zona industriale della città.

La novità riguarda chi proviene dal centro con direzione autostrada. Se fino a ieri la corsia di sinistra permetteva di proseguire su via Selice o di svoltare verso il Lidl, oggi consente unicamente di accedere al supermercato. La corsia accanto, che prima era riservata unicamente per la svolta a destra, ora può essere percorsa anche per andare dritto in direzione A14.

La modifica alla viabilità della zona era stata caldeggiata più volte, in passato, dalla Lega. E oggi il Carroccio rivendica il merito del provvedimento.

"Finalmente la segnaletica orizzontale in via Selice è stata modificata per rendere il traffico più scorrevole nelle ore di punta – commenta il consigliere comunale e regionale, Daniele Marchetti –. Ritenendo necessaria una revisione soprattutto dopo l’apertura di un noto punto commerciale in zona, abbiamo proposto di invertire la segnaletica orizzontale, assegnando alla corsia sinistra l’esclusiva svolta verso il parcheggio del supermercato, mentre la corsia di destra la prosecuzione su via Selice o la svolta su via Turati. Dopo oltre due anni, questa modifica è stata realizzata".

La richiesta di intervento sull’infrastruttura stradale di via Selice era stata inizialmente avanzata dalla Lega all’inizio del 2022 con una mozione, poi ad aprile dello stesso anno con un’interrogazione e infine ad aprile 2023 con un ulteriore atto di indirizzo.

"Istanze sempre bocciate a causa dell’abituale astensione tecnica della maggioranza", ricostruisce Marchetti. E conclude: "Oggi questa modifica è stata effettuata, ma rimane l’amaro in bocca per il tempo perso e per la costante chiusura nei confronti delle nostre proposte che vengono poi attuate".