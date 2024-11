Violenza sulle donne, FdI chiede la mappa dei servizi per le vittime

Fratelli d’Italia depositerà una mozione in Consiglio Comunale a Medicina, in occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del prossimo 25 novembre, Così la consigliera Caterina Cerri: "Prendendo atto delle varie iniziative che da tempo sono state assunte per la lotta alla violenza contro le donne, domandiamo all’Amministrazione di fornire una ricognizione degli strumenti preventivi e non (CAV, Case Rifugio et similia ...) a disposizione sul territorio per avere un quadro chiaro ed univoco di tali servizi e del loro radicamento nel Comune e nelle immediate vicinanze, rendendo poi la relativa pubblicità alla collettività nelle forme che verranno ritenute migliori affinché le donne e chiunque ne abbia necessità siano correttamente indirizzati. I suddetti strumenti sappiamo essere esistenti nel nostro territorio, ma dalle informazioni reperibili non è sempre facile sapere a chi potersi rivolgere e come, non tutti ne sono al corrente e dunque sarebbe importante una ricognizione dei centri anti violenza, anche privati, presenti – conclude Cerri –, inoltre è importante capire se l’attuale copertura è sufficiente per il nostro territorio".

Il Consigliere Metropolitano Nicolas Vacchi aggiunge: "Dal 25 novembre al 10 dicembre si gioca una delle partite più importante per i diritti concludendosi con la Giornata Mondiale dei diritti umani, sarebbe bello che nel nostro territorio si desse spazio a iniziative dal respiro internazionale come l’adesione alla campagna ONU ‘Orange the world0, volta a colorare di arancione tutte le città del mondo (colore scelto dall’UN Women per simboleggiare un futuro senza violenza sulle donne e in segno del ritorno all’autonomia da parte delle donne vittime di violenza) illuminando di arancione la facciata del Municipio (o di un Monumento o luogo significativo) con il colore arancione dalla data del 25 novembre al 10 dicembre".