Virtus, la carica di Fiumi: "Ripagheremo tanta fiducia"

Quello che si respira a pieni polmoni intorno alla Virtus è sempre l’entusiasmo. Domenica sera la riprova è arrivata alla presentazione ufficiale della squadra: tante persone hanno partecipato all’appuntamento da Elio’s Cafè dove si è alzato il velo, e dove la novità più succosa è il marchio che ci sarà sulle casacche virtussine. Il club ora viaggerà in Aston Martin. Chiaro che è una semplice battuta, ma avere un partner del genere fa capire come il club abbia intenzione di crescere ogni passo che fa. Ma il passo più importante è sempre quello fatto sul campo, dove i risultati sono il motore di ogni azione e qui la palla passerà a Galetti e ai suoi ragazzi che domenica hanno preso atto delle intenzioni societarie e della vicinanza del popolo virtussino. Crescita, è questo il mantra dirigenziale: "La società – le parole del presidente Davide Fiumi (nella foto) – lavora con l’obiettivo di farlo in maniera sempre più professionale e nel modo soprattutto corretto. E’ qualcosa che non faccio chiaramente da solo, ci sono prima di tutto i miei soci e fra questi Stefano Loreti che dimostra, ad ogni occasione, tutta la sua grandissima passione per questo club, per la squadra. Poi ha una grande voglia di condividere questo progetto che stiamo facendo assieme. Ringrazio mio fratello Alessandro, Corrado Passera e Renzo Balbo che, oltre ad essere socio, è diventato presidente del Basket Giallonero. Il nostro augurio è quello di fare una bella stagione sportiva per dare soddisfazioni a chi tifa Virtus e ha il giallonero nel cuore".

La Virtus è pronta a tuffarsi nell’inizio del campionato: "Avremo come compagno di viaggio il nuovo sponsor Aston Martin, li ringrazio perché hanno creduto in noi e cercheremo di ripagarli con ottimi risultati. Non vediamo l’ora che cominci il torneo di serie B Nazionale da vivere con grande passione ed intensità", conclude Fiumi.

Alle parole del presidente si accoda il direttore generale Gabriele Torreggiani: "Lavorare per la Virtus Imola – dice Torreggiani –, per chi è un appassionato di basket, è motivo di orgoglio. Ringrazio la società per la fiducia che mi è stata rinnovata. Ringrazio, anche a nome di tutti, gli operativi che sono tantissimi. Il loro contributo quotidiano di lavoro è determinante: oggi la famiglia Virtus è composta da tante persone che lavorano con impegno, dedizione e amore per questi colori".

Domani alle 20 la Virtus continuerà il suo avvicinamento al campionato giocando al PalaRuggi con Fabriano (a porte chiuse ore 20).

Antonio Montefusco