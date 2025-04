Il Wec in Autodromo a Imola: sosta e strade chiuse: la mappa della viabilità

Imola, 15 aprile 2025 – Cambia la viabilità della zona attorno al circuito in vista del fine settimana targato Wec. Il vicecomandante della polizia locale, Ugo Sergio Auteri, ha infatti emanato l’ordinanza che disciplina sosta e circolazione in occasione dell’arrivo del Mondiale Endurance all’Enzo e Dino Ferrari.

Si tratta di un provvedimento che nasce, come di consueto, per “contenere il traffico veicolare e pedonale” disinnescando quelle “situazioni di potenziale criticità per la sicurezza stradale” che accompagnano l’arrivo dell’evento iridato al quale sono attese 60mila presenze nei tre giorni.

In particolare, si cercherà di “indirizzare i flussi di traffico al di fuori delle aree pertinenziali, interessate dall’evento, garantendo allo stesso tempo la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale ordinaria”, recita l’ordinanza.

D’altra parte, oltre al traffico veicolare, “occorre interdire la circolazione pedonale nei punti di accesso alle zone più vicine al circuito – si legge sempre nel provvedimento –, per evitare che la presenza di persone a ridosso della recinzione esterna dell’Autodromo possa creare situazioni di potenziale pericolo”.

A questo proposito, va ricordato quanto accaduto in occasione del Wec dello scorso anno, quando un tifoso rimase incastrato nel muro attorno all’Autodromo, probabilmente mentre cercava di scavalcare in quanto sprovvisto di biglietto di ingresso o comunque nel tentativo di vedere da fuori quanto accadeva in pista, dalle parti della Tosa.

Già scattato il divieto di transito nelle vie Santerno (auto e pedoni), Malsicura (auto) e lungo il percorso ciclo-pedonale compreso tra viale Dante e l’area verde Chico Mendez. Da giovedì in viale Dante verrà istituto il doppio senso di marcia con soppressione della corsia preferenziale e divieto di sosta con rimozione veicoli sul lato Ovest.

Da venerdì, il grosso delle modifiche alla viabilità. E cioè: divieto di transito e sosta in viale Dante (tra l’incrocio con piazzale Leonardo da Vinci e le vie Pirandello e Graziadei; via Pirandello (tra le vie Boccaccio e Dante); Graziadei (tra le vie Dante e Manzoni) Tabanelli (tra le vie Goldoni e Graziadei); Rosselli; Galli; Musso; Kennedy; dei Colli (vie Musso e Ascari).

Per quanto riguarda le aree destinate a parcheggi per l’evento, da giovedì divieto di sosta con rimozione nelle seguenti zone: via Pirandello (area spettacoli viaggianti, parcheggio ex Frantoio ed ex Frantoino, quest’ultimo all’incrocio con via Boccaccio), alcune porzioni dell’area verde Margherita Hack (vie dei Colli/Bergullo) e via Musso (area di sosta a fianco del civico 6).

Venerdì il raggio si allargherà progressivamente includendo, tra l’altro, le vie Aviatori d’Italia, Oriani, Tabanelli, Guicciardini, Graziadei aree di sosta nei pressi della Rotatoria Marinai d’Italia e Tiro a Segno (civici 1/A e 1/B). Sabato entra nell’elenco delle aree di sosta per il Wec anche il parcheggio del plesso Sante Zennaro e domenica quello del piazzale Vittime Lager Nazisti, all’Osservanza.