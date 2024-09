"Il Coccodrillo come fa" diventa metal: l’imolese Michele Vinci sul palco di X Factor 2024

Imola, 13 settembre 2024 – E se “il coccodrillo come fa” fosse una canzone metal? A molti sembra un accostamento folle, eppure l’imolese Michele Vinci ha fatto alzare in piedi tutto il pubblico di X-Factor, ed è già popolarissimo sui social, grazie al mashup della canzone per bambini assieme a “It’s my life” di Bon Jovi. La prima audizione di questa nuova stagione, che vede come conduttrice Giorgia e come giudici il veterano Manuel Agnelli e gli esordienti Achille Lauro, Jake la Furia e Paola Iezzi, ha riservato diverse sorprese. Tra queste, migliaia di persone che urlano “Quattro sì” dopo aver sentito al posto del ritornello “It’s my life, it’s now or never” le parole “Come faaa, il coccodrillo?. Michele Vinci è salito sul palco presentandosi come “metallaro”, e ha proseguito dicendo “Sono un po’ pazzo, farò un mashup di due classici a modo mio. Mi piace far ridere le persone.” Di certo nessuno si aspettava l’unione di questi due brani, tranne i suoi follower sui social che già ne conoscevano lo stile, ma alla fine, come ha commentato Manuel Agnelli, “è già una hit” e, aggiunge, “hai anche una bellissima voce”. Ne hanno apprezzato tutti la simpatia, a partire dalla maglietta che ha indossato con un divieto sulla scritta ‘autotune’. Jake La Furia commenta, scherzando, “Ti sei presentato con questa maglietta e poi i cori della canzone erano pieni di autotune, sei un genio.” Purtroppo l’entusiasmo del frontman della band rock gli Afterhours e di Jake La Furia non è bastato a fare passare il turno a Michele: ci ha pensato Achille Lauro a smorzare l’entusiasmo generale, dicendo ironicamente “sarò io a fermare questa follia generale” e dando, insieme a Paola, un ‘no’ all’inventore della hit di questa prima audizione. Deluso il pubblico, che intona per l’ultima volta il ritornello prima che Michele lasci il palco.