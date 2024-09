Il pesarese Danielle a X Factor 2024 guadagna 4 sì

Pesaro, 13 settembre 2024 - Capello lungo nero, sguardo fermo e una voce particolare, quasi alla Gianna Nannini, che sin da subito ha fatto “drizzare” le orecchie a Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi e Jake la Furia: anzi, quest’ultimo si è anche commosso. Danielle, nome d’arte di Daniel Gasperini, protagonista a X Factor 2024.

L'artista non è nuovo all’ambiente musicale, specialmente nel Pesarese: infatti, fino al 2020, era conosciuto anche come Theodore Camillas, bassista del famoso gruppo andato ad Italia’s Got Talent e che ha visto la morte di uno dei suoi membri, Zagor aka Mirko Bertuccioli, a causa del Covid. Da quel momento, Daniel ha continuato la carriera musicale con gli altri due membri della band, formando il trio “Crema” e, in contemporanea, portando avanti il suo personaggio, Danielle.

Come ha detto lui durante la puntata di ieri sera, Daniel vive a Mombaroccio, in un casolare assieme ad alcuni amici, suonando, cantando e dormendo, suscitando subito simpatia nei giudici: “La grande musica nasce anche così – ha commentato scherzosamente Achille Lauro –, stando in mezzo a ‘piselli e patate’”.

Ha cantato “Sfiorivano le viole” di Rino Gaetano: alla fine della sua esibizione, che ha visto inumidire per la commozione gli occhi di Jake la Furia, le parole spese nel giudizio sono state sicuramente di grande pregio per il cantante: "Tu hai un sacco di difetti belli – ha detto Manuel Agnelli –. La tua voce è molto particolare e proprio per questo mi sei piaciuto molto. Mi ricordi il primo Camerini, era da un po’ che non sentivo un personaggio rifarsi a quell’epoca. Bravo”.

“Tutti i tuoi difetti e tutto quello che abbiamo sentito ti rende unico e l’unicità è quello che porta avanti in questo lavoro", ha commentato il rapper Jake la Furia, sostenuto da Paola Iezzi, la quale ha detto che, data la sua passione evidente per la musica, se avesse dovuto disegnarlo lo avrebbe fatto senza problemi.

“Speravo arrivasse una voce di questo tipo – ha concluso Achille Lauro, estasiata dell’esibizione –. La tua è una voce rara, superdedicata alla musica. Ci sta tutto, complimenti – mentre poi, rivolto ai colleghi in giuria –. Avrei potuto giocarmi anche l’XPass, per questa esibizione, è stato veramente in gamba”.