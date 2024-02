Castel San Pietro Terme (Bologna), 8 febbraio 2024 - Anche oggi giornata di proteste. La marcia dei trattori non si ferma e la San Carlo è di nuovo occupata da file e file di mezzi agricoli. L'obiettivo rimane sempre quello di farsi sentire dalle autorità politiche.

Per il momento, però, la strada San Carlo in direzione Medicina e Castel Guelfo risulta ostruita, così come l'ingresso al casello della A14 di Castel San Pietro Terme.