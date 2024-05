Burocrazia canaglia

Anche a Modena la burocrazia non scherza, ho smarrito la carta di identità e dopo averne fatto denuncia in Questura, ho cercato notizie su come accedere agli uffici dell’anagrafe e quale procedura avrei dovuto seguire. Mi è stata risposto che l’appuntamento si può richiedere solo online e che i tempi previsti attualmente per l’accesso arrivano ad agosto. Chissà se in campagna elettorale i candidati ne parleranno e se i cittadini si stancheranno di subire queste lungaggini. Il Paese è in affanno per diverse ragioni, fra cui quelle economiche che sono aggravate da una burocrazia sorda ad ogni cambiamento; i politici continuano a promettere semplificazione invece assistiamo ad un peggioramento dei servizi pubblici. Fino a pochi anni orsono per ottenere la carta di identità bastava recarsi negli uffici competenti con tre foto e si otteneva il documento in tempo reale. Lo stesso vale per il passaporto e altre pratiche che il cittadini deve sbrigare con la pubblica amministrazione. Il Paese paga un prezzo altissimo causa la burocrazia, il danno subito dalle imprese ammonta a decine di miliardi di euro. La soluzione esisterebbe anche se non è semplice, politicamente parlando: basterebbe dare in concessione ai privati le pratiche che ora richiedono tempi biblici. Sono certo che i tempi si accorcerebbero.

Pietro Balugani